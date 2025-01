Les 12 coups de midi : Émilien a-t-il enfin été éliminé en tournage ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, toutes les indiscrétions sur l'élimination d'Emilien – A quand l'élimination d'Emilien dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » ? C'est la question que tout le monde se pose alors que ça fait plus d'un an qu'il est Maître de Midi et bon nombre de téléspectateurs n'en peuvent plus de le voir.











Mais alors que les tournages battent leur plein en ce moment, Jean-Luc Reichmann est entrain de prendre une belle avance sur la diffusion. Emilien a-t-il enfin été éliminé ? Réponse !

Alors non, Emilien n’a toujours pas été éliminé ! Il était toujours hier sur les tournages des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann et il est bien toujours Maître de Midi.

Rappelons que la semaine dernière sur les tournages, Emilien a franchi le fameux cap des 2 millions d’euros de gains et au passage celui des 500 victoires. Jusqu’où ira-t-il ? Le mystère reste entier et c’est du jamais vu !



