Ici tout commence du 28 janvier : Billy choquée face à Tom qui... (résumé + vidéo épisode 1099 en avance)

Ici tout commence du 28 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1099 – Rien ne va plus entre Tom et Billie ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors que la jeune femme fait son mea-culpa, Tom l’attaque une nouvelle fois…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1099

La compétition a semé la discorde entre Tom Azem et Billie Coudert. Le célèbre chef Romain Valdine a offert la dernière place de sa prestigieuse masterclass à Billie, un choix qui a été un véritable coup dur pour Tom, qui rêvait de travailler aux côtés de son idole. Malgré les efforts de Billie pour calmer les tensions avec son compagnon, la rancune de Tom reste vive. Il l’attaque et l’accuse d’avoir voulu épater la galerie ! La fin du couple Tom et Billie ?

De son côté, Stanislas décide de lâcher l’affaire avec Alice. Et Constance n’est pas dupe…



Ici tout commence du 28 janvier 2025 – extrait vidéo

