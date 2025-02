13h15 le samedi du 15 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 15 février 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Sur la piste des loups ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 15 février 2025 : le sommaire

Le réalisateur de documentaires animaliers Rémy Masseglia a choisi la vallée de la Roya, son décor d’enfance, pour observer les loups en compagnie de sa fille Naïs. De cette aventure est né un film. Sept ans plus tard, père et fille poursuivent toujours leur quête.

L’émission « 13h15 le samedi » a suivi Naïs, aujourd’hui âgée de 7 ans et demi, et son père, photographe et vidéaste animalier, dans leur exploration de la montagne sur les traces de ces prédateurs insaisissables. Après *Naïs au pays des loups* et une immersion dans le monde des animaux invisibles, ils reprennent la route, toujours en quête de ces créatures fascinantes.



Au fil de leur expédition, ils redécouvrent la richesse de la faune sauvage de la vallée de la Roya, nichée au cœur du parc national du Mercantour. Rémy Masseglia, profondément attaché à cette terre où il a grandi et où il vit aujourd’hui en famille, arpente cette région depuis des années, son appareil photo ou sa caméra à la main.