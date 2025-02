Danse avec les Stars : en larmes, Eve Gilles dénonce la vague de haine qu’elle a reçu (VIDÉO)

Publicité





Ève Gilles et son partenaire Nino Musa ont impressionné hier soir lors du 2ème prime de la saison de « Danse avec les Stars ». Miss France 2024 a fini 2ème du classement de la soirée avec d’excellentes notes.





Dans le magnéto qui précédait sa danse, Eve s’est confiée sur la vague de haine qu’elle a reçu quand elle a été élue Miss France.







Publicité





« Quand j’ai été élue Miss France, l’équipe se met autour de moi pour me parler » a confié Eve. « On ne peut pas te laisser découvrir ce qui se passe sans t’en parler, mais t’es entrain de te manger une vague monstre de commentaires négatifs et de méchanceté »

« C’est aller dans mes dm et découvrir des menaces de mort ! (…) J’ai reçu une vague de haine. Les critiques qui m’ont blessée c’est celle qui remettaient ma féminité en question. Quand on est critiqué sur qui on est, on n’a plus envie de se voir. Ça m’a abimée »



Publicité





Une vague de haine qui l’a empêchée de vivre son année de Miss France dans la joie : « C’est peut être la plus belle et la plus horrible année de ma vie ! (…) Je me sentais horriblement seule dans ce que je vivais, je n’ai jamais eu aussi mal de ma vie » a-t-elle confié, en larmes, à son partenaire.

La jeune femme a pris une belle revanche hier soir en impressionnant jury et téléspectateurs avec sa danse très réussie. Elle s’annonce comme une candidate redoutable cette saison !

VIDÉO Eve Gilles se confie dans « Danse avec les Stars »

La vidéo des confidences d’Eve Gilles est à voir ou revoir sur TF1+.