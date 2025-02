Les 12 coups de midi : Emilien séparé de Jessica ? Il sort du silence !

Publicité





Emilien est le plus grand des Maîtres de Midi chaque jour dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi ». Plus de 500 participations, 18 étoiles mystérieuses remportées et plus de 2 millions d’euros de gains, tout semble lui sourire.











Publicité





Mais depuis quelques temps, sa petite amie Jessica n’apparait plus à l’antenne. Seraient-ils séparés ? C’est la question que bon nombre de téléspectateurs se posent.

Hier à l’occasion de la Saint-Valentin, Emilien a clarifié les choses : ils sont bien toujours ensemble !

« J’ai une grosse pensée pour elle, qui n’a pas pu être là aujourd’hui malheureusement » a déclaré Emilien, avant de lire une déclaration pour… Jean-Luc Reichmann !



Publicité





Retrouvez Emilien ce midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi » avec une toute nouvelle étoile.

A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : à quand l’élimination d’Émilien ? A-t-elle eu lieu en tournage ? Réponse !