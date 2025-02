50mn Inside du 1er février : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 1er février 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 1er février 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le phénomène Tuche

🌟 En Coulisses : plongez au coeur d’une expérience gastronomique insolite organisée par un chef étoilé



Publicité





📹 Le Portrait : rencontre avec Renée Zellweger alias Bridget Jones

Renée Zellweger incarne, pour toute une génération, l’inoubliable Bridget Jones. Célibataire romantique, maladroite et terriblement attachante, elle fait son grand retour au cinéma le 12 février dans « Bridget Jones : Folle de lui ». De passage à Paris pour la promotion de ce quatrième volet tant attendu, l’actrice s’est confiée en exclusivité à Isabelle Ithurburu. Mais 21 ans après la sortie du premier film, pourquoi cette héroïne continue-t-elle de nous émouvoir ? Que révèle-t-elle sur nous ?

🎤 La Story : L’inoubliable Grégory Lemarchal

50mn Inside du 1er février 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

sujet non dévoilé

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.