50mn Inside du 23 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 23 mai 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 23 mai 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🏨 En coulisses : À l’heure du Festival de Cannes, immersion exceptionnelle au cœur du mythique Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, l’un des palaces incontournables de la Croisette, où séjournent les plus grandes stars internationales.

🎬 Le Portrait confidences : la star hollywoodienne Andie MacDowell se livre comme rarement dans un entretien intime et sincère.



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🎤 La Story : retour sur l’incroyable parcours de Florent Pagny, qui célèbre 40 ans de carrière entre succès, combats et moments marquants de sa vie d’artiste.

50mn Inside du 23 mai 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le document : direction le Vietnam. Eaux turquoise, hôtels de rêve et nature luxuriante… Nous partons à la découverte d’un nouveau paradis à petit prix… Le Vietnam ! Pourquoi ce pays séduit-il de plus en plus de vacanciers ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.