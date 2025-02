Un Si Grand Soleil Spoilers : Flore et Tiago en danger de mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 3 au 7 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Damien et le danger qu’il fait courir à Flore, mais aussi à Tiago ! Les maffieux italiens l’ont retrouvé et ils vont aller jusqu’à rendre une petite visite à Tiago devant son lycée ! Et Flore va être terrifiée : on la suit en pleine nuit dans la rue !

De son côté, Thaïs fait ses débuts sur le terrain mais mauvaise surprise : elle doit faire équipe avec Thierry et elle découvre très vite qu’il est raciste ! Quant à Louis, il met son entreprise en danger en dépensant beaucoup trop et il perd son plus gros client, Yoann, qui découvre sa liaison avec Laurine. Et il ne recule devant rien pour impressionner la fille Laumière…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 1569) : Tandis que Louis enchaîne les succès, Flore est prête à tout pour garder Damien auprès d’elle.

Mardi 4 février 2025 (épisode 1570) : Tiago rencontre finalement son père. De son côté, Thierry prend des risques par amour.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 1571) : Comprenant qu’il met sa famille en danger, Damien prend une décision douloureuse. Quant à Thaïs, elle ne semble pas convaincue par son nouveau coéquipier.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 1572) : Tandis que le cauchemar continue pour Flore et Tiago, Louis n’a aucune limite pour plaire à Laurine.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 1573) : Thaïs saisit l’opportunité de faire ses preuves sur le terrain. Quant à Damien, il est contraint d’avouer la vérité sur ses assaillants.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 3 au 7 février 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.