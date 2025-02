50mn Inside du 22 février 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 22 février 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 22 février 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

⛸️ En coulisses – Holiday on ice

« Holiday on ice » est de retour avec une tournée dans toute la France. Comment ce show sur glace crée il y a plus de 80 ans se réinvente-t-il chaque année ?⁣

🥳 L’Événement – Carnaval de Nice

Direction Nice pour un week-end déjanté. Chars XXL et célébrations dans toute la ville, ce carnaval est-il le plus fou de France ? ⁣



Publicité





🕺 Le portrait – Florent Manaudou⁣

Rencontre avec Florent Manaudou, des bassins olympiques au parquet de « Danse avec les Stars ».

🎼 La story – « Hung up » de Madonna

La rencontre de Madonna et du groupe ABBA. Pourquoi ce tube planétaire qui fête ses 20 ans est-il un coup de maître ?

50mn Inside du 22 février 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🤫 Dans le secret – Plats réconfortants et petits prix : comment les bouillons se sont-ils imposés ?

🏝️ Le Document – République Dominicaine : pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.