Les 12 coups de midi : Emilien indétrônable, faut-il changer les règles ? Bruno s’exprime

Publicité





Alors qu’Emilien semble plus que jamais indétrônable dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi », faut-il aller jusqu’à changer les règles afin que son parcours s’arrête ? Beaucoup de téléspectateurs y sont favorables et Bruno Hourcade, 2ème plus grand Maître de Midi, s’est récemment exprimé sur le sujet.





« Ça serait un peu injuste pour les suivants de créer un palier. Que dirait-on à une personne qui atteint le nombre limite de participations ? Maintenant, il faut rentrer ? » a déclaré Bruno dans une interview pour Télé Loisirs.







Publicité





« Si on le fait maintenant, ça voudrait dire que le haut du classement ne bougerait jamais. Nous ne sommes que 8 sur 15 ans d’émission à compter plus de 100 partie. Ce n’est pas parce qu’une personne a tout cassé, qu’il faut tout changer. »

Vous l’aurez compris, Bruno est donc contre un changement de règles face à l’incroyable parcours d’Emilie, qui compte actuellement plus de 500 victoires et ne semble pas prêt de partir. En effet, rappelons qu’Emilien est toujours Maître de Midi actuellement en tournages. Vous devriez donc le voir à l’écran au moins jusqu’au printemps !



Publicité





Retrouvez Emilien dimanche midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ». Quant à Bruno, il sera ce samedi soir dans « Le club des invincibles » sur France 2.

A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi du 22 février : quel est cet indice qui apparait sur l’étoile mystérieuse ?