Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Pays de Galles / Irlande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Pays de Galles / Irlande en direct, live et streaming. Nouvelle journée du tournoi des Six Nations ce week-end et le Pays de Galles affronte l’Irlande cet après-midi.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h ce samedi 22 février 2025. Coup d’envoi à 15h15.







Aujourd’hui, samedi 22 février 2025, le Pays de Galles affronte l’Irlande au Principality Stadium de Cardiff lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations.

Après une série de quatorze défaites consécutives, le Pays de Galles a récemment nommé Matt Sherratt comme entraîneur intérimaire, succédant à Warren Gatland. Sherratt a procédé à neuf changements dans l’équipe, incluant le retour de Gareth Anscombe à l’ouverture et la première sélection d’Ellis Mee.



De son côté, l’Irlande, seule équipe invaincue du tournoi, vise une troisième victoire consécutive. Pour la première fois, les Irlandais porteront un maillot blanc lors de cette rencontre, conformément aux recommandations de World Rugby pour faciliter la distinction des équipes par les spectateurs daltoniens.

Les compositions des équipes

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Murray – 14. Rogers, 13. Llewellyn, 12. Thomas, 11. Mee – 10. Anscombe, 9. Williams – 7. Refell, 8. Faletau, 6. Morgan (cap) – 5. Jenkins, 4. Rowlands – 3. John, 2. Dee, 1. Smith.

Remplaçants : 16. Lloyd, 17. Thomas, 18. Thomas, 19. Wainwright, 20. Williams, 22. Evans, 23. Roberts

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Osborne – 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Henshaw, 11. Lowe – 10. S. Prendergast, 9. Gibson-Park – 7. van der Flier, 8. Conan, 6. O’Mahony – 5. Beirne, 4. J. McCarthy – 3. Clarkson, 2. Sheehan (cap), 1. Porter.

Remplaçants : 16. G. McCarthy, 17. Boyle, 18. Bealham, 19. Ryan, 20. C. Prendergast, 21. Murray. 22. Crowley, 23. Aki

Pays de Galles / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Pays de Galles / Irlande, un match de rugby évènement à suivre dès 15h sur France 2.