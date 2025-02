Publicité





Grands Reportages du 2 février 2025, sommaire et reportages











Grands Reportages du 2 février 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Guerres d’héritages : Conflits et secrets de famille » (inédit)

Des héritages douteux, ou cinq récits de manipulations, de faux testaments et d’abus de faiblesse autour de successions.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Chasseurs de mannequins »



Gisele Bündchen, Gigi Hadid, Kate Moss… Ces icônes des podiums et des couvertures de magazines doivent en grande partie leur succès à des chasseurs de mannequins. Ces dénicheurs de talents, souvent méconnus du grand public, ont su repérer leur potentiel en un regard, que ce soit dans la rue ou sur une plage. Ce métier de l’ombre exige une fine connaissance du mannequinat et des tendances, d’autant plus que les critères évoluent. Désormais, les agences valorisent des profils plus variés : rondes, petites, ou plus âgées. Une diversité qui pousse les chasseurs à élargir leur regard et à repérer la beauté sous toutes ses formes.

