Les 12 coups de midi du 2 février : la chute d’Emilien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 2 février 2025, 493ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une nouvelle victoire ce dimanche midi dans « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée en fin de semaine prochaine, Emilien n’a pas brillé aujourd’hui et n’a pas remporté le moindre euro !











Les 12 coups de midi du 2 février, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Avec trois erreurs sur le Coup de Maître, sa cagnotte reste inchangée à 2.006.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 7 indices : l’Annapurna en photo de fond, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, une lampe marocaine, et une comète.

Quelle célébrité va apparaitre sur cette étoile mystérieuse la semaine prochaine ? Selon la rumeur, il s’agirait du comédien et humoriste Ahmed Sylla. Les indices semblent pointer vers lui : l’Annapurna en arrière-plan ferait référence à son rôle dans « L’Ascension », la statue de la justice rappellerait son personnage d’avocat dans « Les Filles du Square », tandis que la grenade évoquerait le film « Inséparables ». La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access », et enfin, la lampe marocaine symboliserait l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly, Mister V, Alison Wheeler



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v