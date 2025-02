Ici tout commence du 17 février : Teyssier va-t-il vraiment virer Maya ? (résumé + vidéo épisode 1113 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 février 2025 – résumé de l’épisode 1113

Malik et Léo essaient de rebooster Maya, qui craint d’être vraiment virée de l’institut. Mais elle doit assister le chef Leroy, Malik et Léo insistent pour qu’elle se mette en tenue pour y aller. Ils sont convaincus que Teyssier ne la virera pas vraiment. De son côté, Léo est inquiet, il n’a pas eu de nouvelle depuis son entretien avec le chef Laurent… Il ne comprend pas.

Pendant ce temps là, Lionel cherche la perle rare au sein du master. Et si c’était Emi ? Quant à Tom, il élabore un plan particulier.



Ici tout commence du 17 février 2025 – extrait vidéo

