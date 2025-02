Ici Tout Commence spoilers : un nouveau sème le trouble, les résumés jusqu’au 7 mars 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 7 mars 2025 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 mars 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, un nouveau débarque à l’institut : Ferdinand (Simon Dartois). Ce beau gosse va semer le trouble parmi les élèves, mais aussi avec les encadrants ! Il va avoir Constance Teyssier dans son viseur…

Pendant ce temps là, Zoé prépare une surprise pour Solal tandis que Cléo et Gaspard se rapprochent…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 mars 2025

Lundi 3 mars 2025 (épisode 1123) : Après le service, Ferdinand fait porter le chapeau à Tom. Face à Carla, Souleymane en a gros sur la patate. En cuisine, Claire assume ses plaisirs coupables.



Publicité





Mardi 4 mars 2025 (épisode 1124) : A L’institut, Ferdinand a le bras long. Cléo change les règles avec Gaspard. Alice trouve que Gaëtan est une bonne poire.

Mercredi 5 mars 2025 (épisode 1125) : Ferdinand garde Constance dans le collimateur. Pour sa part, Gaëtan tombe en carafe. En cours, Olivia fait une scène.

Jeudi 6 mars 2025 (épisode 1126) : A L’institut, Ferdinand met le feu aux poudres. De son côté, Thelma donne une leçon à Sabri. Zoé ne sait plus où donner de la tête.

Vendredi 7 mars 2025 (épisode 1127) : Constance se laisse convaincre par Bérénice. Pour sa part, Sabri se fait une raison. Zoé réserve une surprise à Solal.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : l’idée de Léo pour aider Maya ! (vidéo épisode du 18 février)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 17 au 21 février 2025 en cliquant ICI

du 24 au 28 février 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici