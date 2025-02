Tournée Star Academy 2025 : J-4 avant le coup d’envoi, découvrez la setlist

Publicité





Tournée Star Academy 2025, découvrez la setlist – J-4 avant le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2025. Alors que Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma ont débuté les répétitions il y a seulement une semaine, la tournée sera lancée ce vendredi 21 février à Epernay.











Un timing ultra serré pour cette tournée 2025 et Marine et Ebony, qui ne sont sorties du château qu’il y a trois semaines, n’ont eu que peu de temps pour se reposer.

Vous voulez connaitre la playlist de cette tournée ? On vous dévoile les titres que l’on connait déjà pour cette tournée et on peut dire qu’il y a de quoi faire ! Il s’agit d’une sorte de best-of des prestations des primes de la saison de la Star Academy.



La setlist de la tournée de la Star Academy 2025

Voici la liste des titres qui feront officiellement partie de cette tournée (liste à compléter).

Les collégiales

– « Recommence-moi », l’hymne de la promo

– « When I Was Your Man » de Bruno Mars

– « Et si tu sens »

– « Can’t Stop The Feeling » de Justin Timberlake

– « Nous » de Julien Doré

Les duos

– Charles et Marine « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel

– Charles et Ulysse « Le Portrait » de Calogero

– Ebony, Marguerite, Emma, Maïa et Marine sur « Single Ladies » de Beyoncé

– Franck, Charles et Ulysse « Mr/Mme » de Loïc Nottet

– Ulysse et Marguerite « À ma place » d’Axel Bauer et Zazie

– Charles et Marguerite « Les Moulins de mon coeur » de Michel Legrand

– Franck et Emma « Indélébile » d’Yseult

– Franck, Ebony et Maureen « Unholy » de Sam Smith

– Charles et Ebony « Writing’s On The Wall » de Sam Smith

– Maïa et Maureen « Casting » de Christophe Maé

Les solos

– Marine « Ma faute »

– Ebony « Unforgettable »

– Marine « All by myself »

