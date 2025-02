Ici tout commence du 19 février : Léo et Marc aident Maya ! (résumé + vidéo épisode 1115 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1115 – Maya va avoir bien du mal à sortir son menu ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que son avenir à l’institut en dépend, Maya galère et ne trouve pas d’inspiration… Mais elle va pouvoir compter sur Léo et le chef Leroy !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 février 2025 – résumé de l’épisode 1115

Maya ne dispose plus que de quelques heures pour élaborer un menu et préserver sa place à l’Institut. Cependant, malgré tous ses efforts, elle n’a encore rien réussi à proposer. Consciente du danger, elle sait qu’elle est sur le point d’être expulsée. Malik tente de lui apporter son soutien, mais Emmanuel Teyssier intervient rapidement et l’écarte sans ménagement : Maya doit se débrouiller seule. Les minutes s’écoulent à une vitesse vertigineuse, tandis que le chef Teyssier observe avec amusement la détresse grandissante de la jeune femme.

De son côté, Léonard met en place un plan pour aider Maya… Il prétexte devoir cuisiner un plat à base de mélisse pour la cheffe Listrac afin de préparer des boucher et tout expliquer à Maya par téléphone ! Mais Gaspard le grille…



Et alors que Marc Leroy surprend Maya au téléphone avec Léo, il la met en garde : si elle n’est pas capable d’expliquer ses bouchées à Teyssier, il comprendra ! C’est là que l’alarme incendie retentit, l’institut est évacué ! Emmanuel pense que c’est un coup de Marc, ce contre-temps l’arrange bien !

Ici tout commence du 19 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.