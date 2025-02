Ici tout commence du 20 février : Marc a dérapé, Léo découvre la trahison (résumé + vidéo épisode 1116 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1116 – Marc a dérapé hier soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Pour protéger Maya et lui accorder un sursis, c’est lui qui a déclenché l’alarme à incendie !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 20 février 2025 – résumé de l’épisode 1116

Grâce à l’intervention de Marc Leroy qui n’a pas hésité à déclenché l’alarme à incendie, Maya gagne un peu de temps supplémentaire pour finaliser ses bouchées. Épuisée après une nuit blanche, elle reçoit la visite du chef Leroy en cuisine. Celui-ci goûte ses créations et lui prodigue de précieux conseils. Selon lui, ses bouchées manquent d’âme, d’un fil conducteur, d’une véritable histoire…

Pendant ce temps là, Léonard croise le chef Laurent dans le parc et le confronte : pourquoi ne l’a-t-il pas retenu pour la seconde étape ? Le chef Laurent ne comprend pas, il a reçu un mail de désistement de sa part vendredi dernier. Léo comprend que quelqu’un l’a saboté et il est déterminé à trouver qui a fait ça… Il s’agit de Maya, qui est mal à l’aise face à Léo.



Publicité





De son côté, Jim a mis en ligne la vidéo de Jasmine et lui, sans même la vérifier ! La vidéo fait un carton et tout le monde les dévisage… Et pour cause, ils ont filmé un supplément intime…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Teyssier sous le choc face à Marc qui… (vidéo épisode du 24 février)

Ici tout commence du 20 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.