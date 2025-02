Ici Tout Commence spoiler : Marc choqué face à Rose et Antoine qui... (vidéo épisode du 10 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Marc ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va surprendre Rose et Antoine dans les bras l’un de l’autre !











En cause, le fait que Rose ait un dégât des eaux chez elle à cause d’un trou dans le toit. Antoine a gentiment proposé de l’héberger le temps des travaux, qui devraient durer deux mois… Et apparemment, Marc ne lui avait pas proposé de venir chez lui ! Il ne semble pas apprécier l’idée que Rose vive en coloc avec son ex… Entre Rose et Marc, y-aurait-il déjà de l’eau dans le gaz ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1108 du 10 février 2025, Marc surprend Rose et Antoine

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.