Malika Ménard : l’ancienne Miss France est enceinte (PHOTO)

Carnet rose pour Malika Ménard, Miss France 2010. La jeune femme a partagé une nouvelle émouvante sur son compte Instagram, elle a révélé attendre son premier enfant.











« Je dois vous partager un grand secret. Enfin un secret qui est encore petit mais qui est très précieux et que je chéris très fort : depuis plusieurs mois maintenant, un miracle a pris vie à l’intérieur de mon corps et ma plus belle histoire d’amour a débuté. » a écrit Malika Ménard, 37 ans, mercredi sur Instagram.

Cette annonce a suscité une vague de félicitations et de messages chaleureux de la part de ses abonnés et de ses proches.

Malika Ménard, qui a toujours été discrète sur sa vie privée, a épousé un homme d’affaires belgo-marocain en juillet dernier. Elle n’a pas donné de détails concernant le terme de sa grossesse.



Depuis son couronnement en tant que Miss France, Malika a poursuivi une carrière diversifiée, notamment en tant que journaliste et animatrice.

