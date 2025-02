Ici Tout Commence spoiler : Maya choqué du départ de... elle fait une lourde erreur ! (vidéo épisode du 13 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va faire une erreur lourde de conséquences dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est choquée par l’éventuel départ de Léonard, Maya est perturbée et va laisser la chambre froide grande ouverte !











Alors que le cours de la cheffe Wiesberg touche à sa fin, les élèves doivent tout remettre dans la chambre froide avant une bonne nuit de sommeil… C’est à ce moment là que Maya profite d’un moment pour prendre des nouvelles de Léonard. Son meilleur ami vient de passer un entretien avec un grand chef en vue d’un poste de second dans son restaurant, une opportunité en or qui pourrait donner un bel élan à sa carrière. Seule ombre au tableau : ce nouveau défi impliquerait un départ immédiat pour Bordeaux, pour une durée de trois mois. Léonard annonce à Maya que tout s’est très bien passé et qu’il se sent plutôt confiant.

Maya fait mine de se réjouir mais le départ de Léonard la perturbe… Perdue dans ses pensées, elle en oublie même de refermer la porte de la chambre froide… Une erreur qui s’annonce lourde de conséquences !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1111 du 13 février 2025, Maya fait une grave erreur

