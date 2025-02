Quotidien du 10 février 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 10 février 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 10 février 2025

➤ Omar Sy, Elodie Bouchez, et José Garcia pour le film « Dis-moi que tu m’aimes », en salles le 19 février

Synopsis : Après quinze ans de mariage, Julien et Marie traversent une crise qui met leur relation à rude épreuve. Depuis toujours, Marie a été celle qui aimait le plus. Alors, lorsque Anaëlle, le premier grand amour de Julien, refait surface, elle est submergée par l’angoisse. Rongée par la jalousie et le doute, elle s’abandonne à une liaison avec Thomas, son nouveau supérieur. Mais cet homme, loin d’être un simple refuge, se révèle être un manipulateur redoutable et dangereux.



Publicité





➤ Benjamin Morel, constitutionnaliste

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 10 février 2025 à 19h25 sur TMC.