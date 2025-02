C à vous du 10 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Sommet de l’IA, droits de douane sur l’aluminium et l’acier, Budget 2025… Eric Lombard, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de C à vous

🔵 Mort de Louise : deux personnes en garde à vue. On reçoit Alexandre Touzet, vice-président LR du conseil départemental de l’Essonne en charge de la prévention et la sécurité, et Sonia Fibleuil, Porte Parole de la police nationale



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Clara Morgane pour son EP « À l’infini » disponible le 14 février et son spectacle « Au 7ème » en tournée

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Philip Chronopoulos, chef du Palais Royal Restaurant à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Vincent Elbaz nous présente le film « Haut les mains ! » en salle le 12 février; et David Foenkinos pour son nouveau livre « Tout le monde aime Clara » disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 10 février 2025 à 19h sur France 5.