Ici Tout Commence spoiler : Tom anéanti par la perte de Billie (vidéo épisode du 17 février)

Ici tout commence spoiler – Tom va devoir tourner une page difficile dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, son histoire avec Billie est finie et ça s’annonce difficile pour Tom, qui bien que remonté, est toujours amoureux…











Le cœur en miettes depuis sa rupture avec Billie, Tom cherche désespérément un moyen de tourner la page. Mais oublier un amour aussi fort n’a rien d’évident… Aujourd’hui, il a trouvé une façon originale de se défouler : une partie de fléchettes où la cible n’est autre que le visage de son ex. Pourtant, malgré tous ses efforts, Billie hante toujours ses pensées et il n’arrive même pas la viser. Impuissants, Milan et Mattéo ne savent plus comment l’aider…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1113 du 17 février 2025, Tom malheureux

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.