Ici Tout Commence spoiler : Teyssier lance un ultimatum à... (vidéo épisode du 17 février)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Maya n’est pas du tout dans son assiette en ce moment dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, en plus de la fuite de son frère, elle va devoir faire face au départ de Léonard ! Alors Maya va faire une lourde erreur…











A côté de ses pompes, elle a laissé la porte de la chambre froide ouverte ! Résultat, Emmanuel Teyssier en vient à douter de sa place à l’Institut… S’il ne tenait qu’à lui, Maya Dubois aurait déjà quitté l’école.

Pourtant, le reste du corps professoral lui accorde une ultime chance de se rattraper. Emmanuel explique à Maya qu’Angèle Lisetti prépare un repas gastronomique mettant en avant les produits de sa ferme sous forme de bouchées. Maya doit élaborer un menu parfait en seulement 48 heures ! Un défi insurmontable ? Pour espérer rester à l’Institut, elle n’a pas d’autre choix que de relever cet ultimatum !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1113 du 17 février 2025, l’ultimatum de Teyssier à Maya

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.