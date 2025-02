Un Si Grand Soleil du 13 février : Thaïs fait une rencontre, Alain menacé (résumé épisode 1577 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1577 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 13 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





L’un des italiens appelle Alain pour lui donner ses instructions pour rendre l’ordinateur. Alain assure qu’ils ne le trouvent pas, ils ne savent pas où il est ! L’homme ne veut rien savoir, ils ont 48h sinon il peut dire adieu à sa fille et son petit-fils ! Flore ne comprend pas où il peut être, Elisabeth se demande si quelqu’un l’a volé… Alain refuse de rester là à ne rien faire, il propose de mettre Flore et Tiago à l’abris avant d’appeler Becker. Elisabeth propose de les envoyer à l’étranger. Tiago proteste mais ils n’ont pas le choix. Clément appelle Alain, qui ne décroche pas.

Thaïs est avec Louis, elle est impressionnée par son business et l’interroge sur Laurine. Il dit que tout va bien, Thaïs pense qu’il tombe amoureux. Il dit que non et l’interroge sur sa vie privée. Thaïs assure qu’elle se concentre sur le travail, elle est bien célibataire.



Publicité





Elise demande à Ludo et Robin où sont Flore et Tiago. Robin dit qu’ils n’ont pas dormi là, Ludo dit qu’Alain les a emmenés en week-end. Quand Elise s’en va, Robin et Louis sont inquiets… Ils n’ont pas de nouvelles. Flore appelle Ludo.

Thierry et Thaïs viennent arrêter Liam à son garage, il est arrêté pour vol de voitures de luxe. Il semble subjugué par Thaïs…

Elisabeth appelle une connaissance pour son jet privé. Elle explique en avoir besoin pour sa belle fille et son fils, dans une grande discrétion et rapidement. Il accepte.

Thierry interroge Liam, qui dit être rangé. Thierry parle de « sa communauté » et disent qu’ils trafiquent tous… Johanna débarque, elle est son avocate. Elle explique à Thierry qu’ils n’ont rien contre lui et demande à ce qu’il soit relâché. Thierry attend les résultats de la perquisition. Elise annonce à Thierry que ça n’a rien donné, ils n’ont rien trouvé. Et Kévin Tardier vient de se rétracter concernant Liam ! Thierry est remonté.

Ludo a réuni des affaires pour Flore, qui lui explique qu’elle ne sait pas où ils vont. Tiago remet à Ludo une lettre pour Robin.

Thaïs fume devant le commissariat quand Liam ressort. Il lui propose d’aller boire un verre ! Elle lui dit qu’elle n’a pas fini son service, il lui envoie son numéro et lui dit « à bientôt ». Pendant ce temps là, Thierry appelle Suzanne, il a du relâcher son suspect. Il est frustré, Suzanne lui propose de venir dîner après son service. Quand il raccroche il découvre que Thaïs est dans le vestiaire et lui reproche d’avoir écouté.

Clément appelle encore Alain, qui décroche. Il lui dit de pas s’inquiéter, tout s’est arrangé. Clément lui rappelle qu’il est là s’il a besoin…

Eliott retrouve Liam, qui lui dit que son ordi a été embarqué par les flics. Il lui parle de la perquisition, il dit qu’ils ont du le confondre avec quelqu’un d’autre. Il lui dit qu’il a rencontré une fliquette mignonne…

Ludo fouille la voiture de Damien. Il finit par trouver une carte d’hôtel ! Pendant ce temps là, Flore dit à Alain que ça lui met le cafard de partir. Elle est désolée et pleure. Alain lui dit qu’ils se reverront après. Elisabeth les informe qu’elle a tout organisé, ils partent demain soir !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Damien toujours en vie ? Alain, Flore et Tiago en grand danger ! (épisode du 14 février 2025)