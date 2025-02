« Justice pour Lauren » : votre téléfilm inédit ce 20 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Justice pour Lauren » : l’histoire, le casting

Après une dispute avec sa fille aînée, Lauren, au sujet de son abandon des études, Cheryl pense d’abord que celle-ci l’ignore en ne répondant pas à ses appels et messages. Mais elle réalise rapidement que Lauren a disparu. Lorsqu’elle sollicite l’aide des autorités et des médias, ceux-ci minimisent l’affaire, la considérant comme une simple fugue, et privilégient une autre disparition. Désemparées, Cheryl et sa seconde fille, Marley, se tournent alors vers une communauté de détectives amateurs en ligne pour tenter de retrouver Lauren.



Avec : Garcelle Beauvais (Cheryl), Lyana Halley (Lauren), Taylor Mosby (Marley), Linda Park (Elise), Nick Thune (Le détective Dean)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les secrets du lac ».

« Les secrets du lac » : l’histoire et le casting

Jennifer Riley est contrainte de retourner dans sa ville natale pour venir en aide à sa sœur, accusée du meurtre d’un collègue journaliste spécialisé dans les scandales. Elle avait quitté cet endroit plus de vingt ans plus tôt, après la disparition de sa meilleure amie, Abby, un drame dont beaucoup la tiennent encore responsable. Son retour est donc marqué par l’hostilité des habitants. Elle y retrouve Heyden, le frère d’Abby, dont elle était amoureuse et avec qui elle avait passé la nuit avant la disparition de son amie. Alors que des menaces anonymes commencent à lui parvenir par SMS, Jennifer refuse d’abandonner sa sœur et se bat pour prouver son innocence.

Avec : Stefanie von Pfetten (Jennifer Riley), Steve Byers (Haiden Blake), Tahmoh Penikett (Santos Alvarez), Fulvio Cecere (Tom Riley), Claire Rankin (Nova Riley), Chris Gillett (Connor Blake), Conrad Coates (Lucky Martin), Jon Cor (Daniel Blake)