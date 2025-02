Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul menacé de mort ! (21 février 2025)

Publicité





On peut dire que Jean-Paul ne doit pas prendre les menaces de Kassian à la légère dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ! En effet, si ce dernier lui a dit que la partie ne faisait que commencer et qu’il n’avait pas fini d’avoir peur, ça va s’accélérer demain dans l’épisode du vendredi 21 février 2025.











En effet, alors que Jean-Paul est soulagé de savoir Kassian en prison, ses soucis ne sont pas terminés pour autant ! Alors qu’il rentre chez lui avec Léa, il découvre la porte ouverte… Ils retrouvent alors Lucie prostrée ! Sur le mur, un tag menaçant Jean-Paul de mort !

Autant dire que Boher et sa famille sont en grand danger et que Darius Kassian a toujours un coup d’avance… Comment a-t-il pu orchestrer ça et s’attaquer à Jean-Paul alors qu’il est en prison ?

