Ça commence aujourd’hui du 20 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 février 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui dans le numéro inédit, Faustine reçoit des invités qui savourent leur nouvelle vie après le départ de leurs enfants.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 février 2025 à 13h55 « Leur nouvelle vie après le départ de leurs enfants » (inédit)

Karine et Emmanuel redoutaient le départ de leurs enfants et la perspective de se retrouver seuls. Pourtant, depuis le départ du dernier en septembre, ils vivent cette nouvelle étape sereinement. Ils se recentrent sur leur couple et savourent pleinement leur vie à deux. Un témoignage à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Tendances sociopathes : Comment vivent-ils avec ce diagnostic ? » (rediffusion)

C’est un trouble mental peu abordé en raison de la crainte qu’il suscite. Nos trois invités, diagnostiqués avec des tendances sociopathes, partagent leur expérience et expliquent l’impact de ce diagnostic sur leur quotidien.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 20 février 2025

Karine et Emmanuel appréhendaient le départ de leurs enfants, de se retrouver seuls. Mais après le départ du dernier en septembre, finalement tout va bien, ils se recentrent sur leur couple et sont très heureux de se retrouver ensemble. Demain dans #CCA. pic.twitter.com/ctzT72Xmjq — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) February 19, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.