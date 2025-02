Les 12 coups de midi : Emilien va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse aujourd’hui ?

Publicité





Les 12 coups de midi, l’étoile mystérieuse – Déjà cinq jours que l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».





Et alors qu’Emilien a bien sûr reconnu Ahmed Sylla, va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse ce vendredi ?







Pour pouvoir la décrocher, Emilien va déjà devoir faire un Coup de Maître. Va-t-il réussir dès aujourd’hui et proposer le nom d’Ahmed Sylla afin de décrocher cette étoile mystérieuse ? Selon nos informations, ce devrait être aujourd’hui ou demain !

Notez qu’il s’agira de la 17ème étoile mystérieuse après plus de 500 participations ! Du jamais vu évidemment avec celui qui est le plus grand Maître de Midi et dont tout le monde se demande quand aura lieu l’élimination.



Les 12 coups de midi : Ahmed Sylla sur l’étoile mystérieuse, explications des indices

Sur cette étoile, c’est Ahmed Sylla que vous apparait depuis dimanche. Explications des indices présents :

– l’Annapurna en arrière-plan en référence à son rôle dans « L’Ascension »

– la statue de la justice pour son rôle d’avocat dans « Les Filles du Square »

– la grenade pour le film « Inséparables »

– La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access »

– la lampe marocaine pour l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire »

– le ballon de foot pour le film « Classico »

– le petit beurre car il est né à Nantes

Rendez-vous ce vendredi à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur TF1+