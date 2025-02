Ici tout commence du 14 février : Teyssier prend une grande décision (résumé + vidéo épisode 1112 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1112 – Romain Valdine a enfin été arrêté dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et si Emmanuel salue le courage de Billie et Emi, il prend aussi une grande décision pour protéger ses élèves !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 février 2025 – résumé de l’épisode 1112

Après les événements impliquant le chef Valdine, Billie et Emi, les élèves de l’Institut font entendre leur voix. Ils estiment que l’école ne les protège pas suffisamment des professeurs problématiques. Une préoccupation que Bérénice prend très à cœur et qu’elle défend avec ferveur. Déterminée, elle confronte Emmanuel à ce sujet. Heureusement, le directeur se montre particulièrement attentif à la sécurité de ses étudiants et refuse de laisser une telle situation se reproduire. Il a pris la décision de nommer Constance comme référante « violence et harcèlement ». Ils pourront faire appel à elle à tout moment !

Après la tempête, Tom et Billie retrouvent un peu de sérénité. De leur côté, Carla et Bérénice essuient un revers. Pendant ce temps, en cuisine, Teyssier découvre un véritable chaos…



Ici tout commence du 14 février 2025 – extrait vidéo

