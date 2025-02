« Le journal de Bridget Jones », votre film ce soir sur M6 (14 février 2025)

Publicité





« Le journal de Bridget Jones » est encore en mode rediffusion ce vendredi 14 février 2025 sur M6. Signée Sharon Maguire, cette comédie devenue culte met en scène Renée Zellweger, Colin Firth ou bien encore Hugh Grant.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.







« Le journal de Bridget Jones » : l’histoire

Alors qu’elle approche de ses 32 ans, Bridget Jones, employée dans une agence de publicité à Londres, décide de reprendre sa vie en main. Pour cela, elle établit une liste de bonnes résolutions. En tête : tenir un journal intime. Vient ensuite la quête du petit ami parfait, et pourquoi ne pas séduire son séduisant patron, Daniel Cleaver, en adoptant une tenue plus audacieuse ? En revanche, hors de question de fréquenter Mark Darcy, qui représente tout ce qu’elle déteste chez un homme. Autres objectifs : perdre du poids et arrêter de fumer.

Le saviez-vous ?

🎬 Énorme succès en salles, cette adaptation cinématographique du roman éponyme d’Helen Fielding a généré plus de 280 millions de dollars de recettes à travers le monde.



🎙️ Carton aussi pour le titre phare de la bande-originale, à savoir « It’s Raining Men » interprété par Geri Halliwell. Une reprise d’un titre de 1979 couronnée de succès. Lors de la sortie du film en 1981, le single a décroché la 13ème place des meilleures ventes de singles de l’année au niveau mondial.

🎬 « Le journal de Bridget Jones » est le premier volet de la trilogie. L’ont suivi « Bridget Jones : L’Âge de raison » puis « Bridget Jones Baby », et enfin cette semaine « Bridget Jones : Folle de lui ».

VIDÉO bande-annonce

Quelques images pour ceux qui sont déjà impatients de (re)découvrir ce film.