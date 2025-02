Pékin Express du 20 février 2025 : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 20 février 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 6 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de Max et Hélène samedi dernier, ce soir Mattéo et Esmeralda seront en compagnie du passer mystère : le chef Glenn Viel !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Publicité





Pékin Express du 20 février 2025, présentation de l’épisode 6

Cette sixième étape marque un événement spécial : le 200ᵉ épisode de l’émission ! Pour l’occasion, les candidats auront une mission originale : offrir à Stéphane Rotenberg le cadeau d’anniversaire le plus imposant. En utilisant le principe du troc, ils devront échanger leurs objets tout au long de la journée avec les habitants locaux et rivaliser d’ingéniosité pour obtenir des objets de plus en plus volumineux.

Au fil de leur périple, les équipes exploreront le fleuve Limpopo, un cours d’eau de 1 750 kilomètres surnommé le « fleuve aux crocodiles », qui traverse le Mozambique.



Publicité





L’épreuve d’immunité promet d’être intense et se déroulera dans un cadre exceptionnel : la lagune de Bilene. Ce lagon aux eaux cristallines, séparé de l’océan Indien par une fine bande de sable, est un véritable joyau naturel offrant un panorama à couper le souffle.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.