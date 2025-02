Mademoiselle Holmes du 20 février 2025 : votre épisode ce soir sur TF1

Publicité





Mademoiselle Holmes, votre épisode inédit du jeudi 20 février 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Mademoiselle Holmes » avec Lola Dewaere et Tom Villa. Au programme aujourd’hui, un seul inédit !





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Mademoiselle Holmes, votre épisode du 20 février 2025

Épisode 5 « Toxique » : Retour à la faculté de médecine pour Samy : le corps d’une ancienne professeure et celui d’un étudiant ont été découverts dans une chambre de la cité U. Quelle était la nature exacte de leur relation ? Et qui était la véritable cible : l’étudiant, la professeure… ou les deux ? Plus que jamais, notre duo devra se fondre dans l’environnement universitaire pour percer ce mystère et identifier le coupable…

Casting

Avec : Lola Dewaere (Charlie Holmes), Tom Villa (Samy Vatel), Thomas Jouannet (Chris Hervieu), Alika Del Sol (Florence Billon), Armelle Abibou (Jess Orou), Nathalie Kanoui (Laëtitia Matuzzi), Victor Le Blond (Nico Oberti)



