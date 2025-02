Plus Belle La Vie du 26 février 2025 : Jean-Paul fait avouer le père de Darius, une nouvelle menace (résumé + extrait vidéo épisode 277 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 277 de PBLV – La police n’est pas au bout de ses surprises dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que le père de Darius finit par avouer, ce dernier semble être toujours en vie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 février 2025 – résumé de l’épisode 277

Jean-Paul arrive au commissariat et constate la présence de manifestants réclamant justice pour Darius. L’un d’eux l’accuse directement de l’avoir tué ! Hors de lui, Boher réplique en énumérant toutes les victimes de Kassian et explique qu’il est à la recherche des corps de ces femmes disparues. À l’intérieur, Samuel informe Jean-Paul que le dernier jeu de Kassian s’est vendu à 50 000 exemplaires. Pourtant, son compte bancaire ne montre qu’un solde créditeur de 3 000 euros. En réalité, il reversait l’intégralité de ses gains à une association arménienne venant en aide aux enfants atteints de maladies respiratoires. Une nouvelle piste s’ouvre pour l’enquête.

De son côté, Ulysse Kepler rencontre la mère de Kassian, bien déterminée à faire payer Boher. Mais Ulysse tempère : la situation est plus complexe. Le témoignage du gardien de prison confirme que Jean-Paul a bien appelé les secours. Pourtant, la mère de Kassian exige qu’il reconnaisse l’innocence de son fils, ce qu’Ulysse refuse.



Charlotte et Samuel font le point sur la mort de Kassian, déclaré décédé durant son transfert à l’hôpital. Charlotte s’interroge : et s’il s’était suicidé ? Mais le rapport du légiste ne révèle rien d’anormal. Tous deux regrettent qu’il n’ait jamais été jugé pour ses crimes.

Jean-Paul interroge le père de Kassian. Ce dernier semble indifférent à la mort de son fils, expliquant qu’il a tourné la page il y a dix ans. Lorsque Boher l’interroge sur l’incarcération de Kassian pour meurtre, il répond qu’il est passé à autre chose et que Jean-Paul ne peut pas comprendre. Mais lorsque Boher évoque Sarah Baumaire, une de ses victimes, il révèle avoir compris la culpabilité de son fils en croisant son regard. Pris de peur, il en avait parlé à sa femme, qui avait refusé d’y croire. Incapable de faire face, il avait préféré s’éloigner… Boher lui reproche son lâche abandon, qui a permis à Kassian de faire cinq nouvelles victimes.

Enfin, après avoir fait le point avec Samuel, Jean-Paul annonce qu’il rentre chez lui. Mais Samuel le rappel : un message inquiétant lui étant destiné a été retrouvé dans un carton contenant des vêtements : « La partie recommence ! »

Dans la rue, Ariane et Djawad se croisent, mais ce dernier doit partir travailler. Il lui propose de le rejoindre pendant sa pause, mais Ariane refuse toujours d’officialiser leur relation. Agacé, Djawad finit par l’embrasser… sous les yeux d’Aya qui les surprend. Plus tard Djawad arrive au bar, où Aya l’interroge sur sa relation avec Ariane. Il lui assure que ce n’est rien de sérieux. Attristée, Aya se persuade que c’est mieux ainsi. Djawad tente de la réconforter en lui affirmant qu’il comprend ce qu’elle ressent et que la douleur finira par s’atténuer. Thomas observe Djawad et le trouve parfaitement à sa place dans son travail. Mais pour Aya, le bar semble bien vide sans Kilian…

Au Pavillon des Fleurs, Jennifer demande à Éric où se trouvent Blanche et Luna. Comme elles sont absentes, elle sollicite l’autorisation d’utiliser leur machine à coudre. Éric accepte, bien qu’il ignore où elle est. Jennifer, elle, sait qu’elle se trouve dans le bureau de Blanche et s’y rend. Plus tard, Éric observe Jennifer en train de coudre un kimono et en profite pour lui montrer ses photos de vacances.

Ulysse et Léa se promènent dans les calanques et évoquent Kassian. Léa confie qu’elle va mieux et exprime une envie soudaine de crêpe. Ulysse en profite pour lui rappeler qu’elle devrait parler à Jean-Paul.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.