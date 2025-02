Demain Nous Appartient du 26 février : Mélody droguée à son insu ? (résumé + vidéo épisode 1888 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1888 de DNA – Qu’arrive-t-il à Mélody dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors que la compagne de Georges part totalement en vrilles, ce soir elle va avoir un nouvel excès d’agressivité… A se demander si on ne la droguerait pas à son insu !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 26 février 2025 – résumé de l’épisode 1888

Depuis plusieurs jours, Mélody se sent dépassée. Toujours sous le choc des agressions qu’elle a subies, la professeure de sport peine à retrouver son équilibre. Un médecin lui a prescrit des médicaments pour l’aider, mais elle refuse catégoriquement de les prendre, malgré les encouragements de Georges. Elle affirme que ces traitements seraient responsables de ses sautes d’humeur… Pourtant, lorsque Georges suggère de solliciter l’aide de son ex, Victoire, Mélody explose soudainement de colère… Un excès d’agressivité qui ne lui ressemble pas, une fois de plus. Quelqu’un aurait-il réussi à la droguer à son insu ?

Mélody choisit de s’éloigner de Bastien. Dès qu’il est seul, Fred en profite pour appeler Victoire. Et pendant ce temps là, Viviane voyage aux côtés de Rayane.



VIDÉO Demain nous appartient du 26 février – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.