Plus Belle La Vie du 27 février 2025 : Darius enlève Charlotte (résumé + extrait vidéo épisode 278 en avance)

Plus belle la vie du 27 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 278 de PBLV – La police n’est pas au bout de ses surprises dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que le père de Darius finit par avouer, ce dernier semble être toujours en vie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 février 2025 – résumé de l’épisode 278

Patrick fait le point avec Jean-Paul et Samuel sur le carton de vêtements féminins reçu, accompagné d’un mot destiné à Boher. Samuel évoque la possibilité d’un copycat, mais souligne que les méthodes du tueur n’ont jamais été rendues publiques. Pendant ce temps, Ariane rapporte un téléphone retrouvé dans la cellule de Kassian. Jean-Paul le connecte à l’ordinateur : il a passé une vingtaine d’appels en seulement quelques jours…

Ariane informe Jean-Paul et Samuel que Kassian n’a reçu que deux visites en détention : sa mère et… Adèle Féraud, la légiste ! C’est elle qu’il appelait à répétition. Les policiers se rendent immédiatement chez elle, mais ils découvrent les forces de l’ordre et les pompiers déjà sur place. Adèle est morte. Tout porte à croire à un suicide, mais Boher reste sceptique. Il tente de joindre Charlotte pour faire venir la PTS, sans succès.



Jean-Paul et Samuel commencent à s’inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de Charlotte. Jean-Paul est convaincu que Kassian est toujours en vie : il a simulé sa mort et Féraud a signé un faux certificat ! Il décide de retourner chez lui.

Pendant ce temps, la mère de Kassian se recueille devant le cercueil de son fils quand la police arrive. Jean-Paul et Samuel lui annoncent qu’ils doivent l’ouvrir sur ordre de la justice. Choquée, elle appelle Maître Kepler. L’employé des pompes funèbres procède à l’ouverture… À l’intérieur, ce n’est pas Kassian, mais un autre homme ! Bouleversée, la mère de Kassian demande où est son fils.

Boher annonce la nouvelle à Patrick : la légiste a bel et bien falsifié le certificat de décès. Patrick est sous le choc. Ils ont retrouvé des jeux de Kassian chez Adèle Féraud ; ils étaient proches et elle l’aidait à concevoir ses énigmes. Pire encore, elle l’a aidé à s’évader ! Patrick comprend que les vêtements envoyés à Boher appartiennent à une nouvelle victime. Jean-Paul, lui, se sent coupable… Pendant ce temps, Darius arrive dans une maison isolée. Dans le coffre de sa voiture : Charlotte, terrifiée.

Au Mistral, Louis passe voir Barbara et lui demande comment elle va. Elle lui annonce que son plat a remporté un franc succès, ce qui l’étonne puisqu’il ne l’a pas vu à sa carte. Barbara lui explique qu’elle ne voulait pas lui « voler » sa recette. Comprenant qu’elle est au courant de son passé, Louis assume pleinement. Barbara précise qu’elle ne le juge pas, c’était juste une plaisanterie. Avant de partir travailler, Louis l’encourage à assumer et lui offre sa recette.

Plus tard au bar, Thomas interroge Barbara sur le retour de Djawad, mais elle ne l’écoute pas, absorbée par la lecture d’articles sur Louis sur son téléphone.

De son côté, Jennifer arrive au cabinet, où Gabriel est débordé : il vient de faire planter le logiciel de facturation. Jennifer doit bientôt prendre sa pause déjeuner, elle a rendez-vous avec Madeleine.

Jennifer pique-nique avec Madeleine et lui remet son kimono, déjà terminé. Ravie, Madeleine se confie sur le décès de son mari. Jennifer, en retour, évoque la perte de ses parents. Touchée par cette complicité naissante, Madeleine apprécie ce moment avec elle. Jennifer avoue qu’elle n’a jamais connu ses grands-parents. Plus tard au cabinet, Jennifer parle de Madeleine à Gabriel lorsqu’elle fait irruption avec un cadeau : pour la remercier du kimono, elle lui offre une montre.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 février 2025 – extrait vidéo

