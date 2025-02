Demain Nous Appartient du 27 février : Mélody prise au piège, un drame (résumé + vidéo épisode 1889 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1889 de DNA – Mélody va se faire piéger ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’elle a l’impression de devenir folle, Mélody se fait piéger par Lara en pleine rue…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 27 février 2025 – résumé de l’épisode 1889

Mélody Plasse perd-elle la tête ? Ses sautes d’humeur incessantes en donnent en tout cas l’impression… Désemparée, la professeure de sport peine à comprendre ce qui lui arrive. Heureusement, son compagnon, Georges Caron, est là pour la soutenir. Il l’emmène à l’hôpital, où William lui prescrit un traitement et lui recommande de consulter un psychologue. Mais plus tard, en pleine rue, elle se fait piéger par Lara… Sylvain, alerté par des cris, la surprend un couteau à la main et Lara en sang. Il est convaincu qu’elle l’a poignardée et témoigne contre elle. Mélody va être placée en garde à vue !

Pendant ce temps, au Spoon, Timothée affronte son père au sujet de sa relation avec Philippine Julliard. Il se demande si Victor n’a pas quelque chose derrière la tête. Il reconnait qu’il a quelque chose à demander à Philippine et il espère qu’elle sera dans de bonnes dispositions…



Publicité





De son côté, Soizic confronte François, qui savait pour la relation d’Adam et Gloria… Il lui conseille de le laisser vivre sa vie. Mais à l’hôpital, sans lui dire qu’elle sait, Soizic confronte Gloria…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Mélody en prison, la police découvre la vérité ! (vidéo épisode du 3 mars)

VIDÉO Demain nous appartient du 27 février – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.