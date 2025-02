Mort de Gene Hackman, l’acteur américain et sa femme retrouvés sans vie

Publicité





Le monde du cinéma est en deuil suite à l’annonce du décès de l’acteur légendaire Gene Hackman, retrouvé mort à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 26 février 2025, à l’âge de 95 ans. Son épouse, la pianiste Betsy Arakawa, âgée de 64 ans, et leur chien ont également été découverts sans vie à leurs côtés. Les autorités locales ont indiqué qu’aucun signe d’acte criminel n’a été relevé, bien que les causes exactes des décès restent à déterminer.











Né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, Eugene Allen Hackman s’est engagé dans les Marines à l’âge de 16 ans avant de se tourner vers le métier d’acteur. Sa carrière cinématographique, qui s’étend sur plus de six décennies, est marquée par des rôles emblématiques dans des films tels que « French Connection » (1971), pour lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur, « L’Aventure du Poséidon » (1972), « Conversation secrète » (1974) et « Superman » (1978), où il incarnait le célèbre méchant Lex Luthor. En 1992, son rôle dans « Impitoyable » lui a valu un second Oscar, cette fois en tant que meilleur acteur dans un second rôle.

En 2004, après une carrière prolifique, Gene Hackman a décidé de se retirer du monde du cinéma pour se consacrer à l’écriture et à la peinture. Il laisse derrière lui une filmographie riche et diversifiée, témoignant de son immense talent et de sa polyvalence en tant qu’acteur. Sa disparition, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa, avec qui il partageait sa vie depuis 1991, marque la fin d’une ère pour le septième art.