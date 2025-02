Plus belle la vie spoiler : la police va-t-elle sauver Charlotte ? Réponse ! (3 mars 2025)

Publicité





L’affaire Kassian se termine dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais la police va-t-elle retrouver Charlotte en vie ? On peut déjà vous dire que dans l’épisode du lundi 3 mars, Darius Kassian s’apprête à tuer Charlotte…











Pendant ce temps là, Boher et Samuel entament une course contre la montre. Ils découvrent 5 corps dans le terrain de Darius Kassian, dont celui d’Elsa Morel.

Mais grâce à Idriss qui réussit à faire parler la mère de Darius Kassian, ils identifient le lieu où il retient Charlotte. Ils arrivent finalement juste à temps ! Alors que Darius s’apprête à tuer Charlotte, Jean-Paul le neutralise in-extremis et l’arrête.

C’est la fin d’une longue enquête, Jean-Paul avait la bonne intuition dès le départ mais il n’a malheureusement pas réussi à sauver Elsa Morel.



