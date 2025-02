« Le clan des manipulatrices » : votre téléfilm ce 28 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le clan des manipulatrices » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 28 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le clan des manipulatrices ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le clan des manipulatrices » : l’histoire, le casting

Audrey commence sa vie universitaire, mais pas dans les circonstances qu’elle avait imaginées : elle vit toujours chez sa mère. C’est alors qu’elle croise Cali, qui l’invite à rejoindre son cercle d’amies, La communauté. Cependant, ce groupe cache bien plus que ce qu’il laisse paraître…

Avec : Nicole Marie Johnson (Charlotte), Cassidy Edwards (Carter), Lily Brody (Audrey), Major Dodge (Jason)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le dernier bal des débutantes ».

« Le dernier bal des débutantes » : l’histoire et le casting

Sophia Martinez, une jeune fille brillante, se laisse persuader par sa professeure de littérature de participer au concours du Bal des débutantes, espérant décrocher une bourse complète pour financer ses études. Ce qu’elle considérait comme une opportunité va rapidement se transformer en un véritable cauchemar.

Avec : Angelina Boris (Anna Phillips), Natalia De Mendoza (Sophia Wilson), Raymond Roberts (Kenny), Leah N.H. Philpott (Diana Phillips)