Disparition de C8 et NRJ 12, Nabilla s’exprime : « ça m’a profondément attristée »

Alors qu’hier soir elle était aux côtés de Cyril Hanouna pour la toute dernière de « Touche pas à mon poste » avant la fermeture de C8, Nabilla sera aussi ce soir dans le tout dernier prime d’NRJ 12. Les deux jeunes seront supprimées de la TNT dès ce soir à minuit.





Sur son compte du réseau social X, Nabilla s’est exprimé ce vendredi au sujet de ces deux chaînes qui ont beaucoup compté pour elle.







« Je pense que, dans la vie, malgré la réussite et le succès, il ne faut jamais oublier qui l’on est et d’où l’on vient et surtout les personnes qui ont été là à des moments importants. La fermeture de ces deux chaînes, où j’ai fait mes débuts, m’a profondément attristée. Cependant, j’ai été très heureuse et fière de pouvoir célébrer avec eux une dernière fois. Je leur souhaite tout le bonheur pour la suite » a écrit Nabilla.

Rappelons que la notoriété de la jeune femme est en grande partie due aux « Anges de la télé-réalité » sur NRJ 12 tandis qu’elle a été durant quelques temps chroniqueuse dans TPMP.



