Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / Angleterre direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / Angleterre en direct, live et streaming. Après la victoire écrasante du XV de France sur le Pays de Galles hier soir, nouveau match du Tournoi des Six Nations ce samedi soir. L’Irlande affronte l’Angleterre.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h35 ce samedi 1er février 2025. Coup d’envoi à 17h45.







Publicité





Le Tournoi des Six Nations 2025 débute aujourd’hui pour l’Irlande et l’Angleterre avec cette rencontre à Dublin. Les irlandais, tenants du titre, vont-ils réussir leur entrée en matière ?

Les compositions des équipes

Le XV de départ irlandais : Keenan – Hansen, Ringrose, Aki, Lowe – (o) Prendergast, (m) Gibson-Park – van der Flier, Doris (cap.), Baird – Beirne, Ryan – Bealham, Kelleher, Porter.

Remplaçants : Dan Sheehan, Cian Healy, Thomas Clarkson, Iain Henderson, Jack Conan, Conor Murray, Jack Crowley, Robbie Henshaw.



Publicité





Le XV de départ anglais : Steward ; Freeman, Lawrence, Slade, Murley ; M. Smith, Mitchell ; B. Curry, Earl, T. Curry ; Martin, Itoje (cap) ; Stuart, Cowan-Dickie, Genge

Remplaçants : Dan, Baxter, Heyes, Chessum, Cunningham-South, T. Willis, Randall, F.Smith

Irlande / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 21h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Irlande / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre dès 17h35 sur France 2.