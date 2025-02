Plus belle la vie : le cancer de Léa bientôt révélé, « Lucie va être très affectée »

Publicité





C’est une thématique lourde qu’aborde la série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » depuis le début de l’année : le cancer. C’est le personnage de Léa Nebout, incarné par Marie Hennerez, qui a découvert avoir une tumeur au cerveau.











Si pour l’instant seulement Jean-Paul, Ariane et Jennifer sont au courant du cancer de Léa, on peut déjà vous dire que prochainement, elle va le révéler à ses proches. Un moment très difficile pour toute la famille Nebout !

« Lucie va être très affectée, d’autant plus qu’elle est en pleine adolescence. Ce sera très violent pour elle. Quant aux parents, chacun à leur manière, Babeth voudra être au plus près de sa fille et s’engager concrètement et fortement. Tout le monde va la soutenir. » a révélé l’actrice dans une interview pour Télé 7 Jours.

Et Marie Hennerez a eu à coeur de rencontrer des malades afin de mieux comprendre et s’imprégner pour jouer cette intrigue.



« J’ai voulu rencontrer des personnes qui avaient vécu cela, donc je me suis rendue à la Ligue contre le cancer à Marseille. Ils ont une maison dédiée aux activités gratuites pour les personnes malades. J’y suis allée et j’ai pu échanger avec une personne en rémission d’un cancer du sein. Elle m’a beaucoup aidée, car elle abordait la maladie avec un recul incroyable » a-t-elle confié.

Sachant que le personnage de Babeth, la mère de Léa, est partie en janvier pour une durée de 3 mois, la révélation de la maladie de Léa devrait se faire fin mars / début avril sur votre petit écran.

