Ici Tout Commence spoilers : Romain perd le contrôle, Jasmine dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 février 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 février 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton culinaire « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Romain et Billie.







Emi est de retour à l’institut et il se trouve qu’elle est en couple avec Romain ! Coline les surprend et comprend que Romain trompe Emi avec Billie tandis que Billie trompe Tom avec lui ! Elle hésite à tout révéler… Et quand Billie découvre la vérité sur Romain et Emi, elle le confronte. Ce dernier devient fou et hors de contrôle quand il voit que Billie parle encore avec Tom ! Il se montre violent et Billie comprend qu’elle s’est totalement trompée sur le chef Valdine.

De son côté, Jasmine décide de tout faire pour que Cléo quitte l’institut. Elle tente de la faire virer en changeant une commande au dernier moment ! Anaïs se retrouve au Double A avec des ingrédients manquants pour son menu, elle est en colère et pense qu’il s’agit d’une erreur de Cléo…



Quant à Maya, elle va mal et Malik ne sait plus quoi faire pour l’aider…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 février 2025

Lundi 3 février 2025 (épisode 1103) : Coline hésite à tout balancer. Gaëtan est vexé qu’Alice ne comprenne rien. Face à Cléo, Antoine se montre dur.

Mardi 4 février 2025 (épisode 1104) : Tom n’a pas le cœur à jouer. La méthode Teyssier est trop musclée pour les première année. Bien qu’il lutte, Antoine finit par fondre.

Mercredi 5 février 2025 (épisode 1105) : Au Master, Romain continue son numéro. Face aux élèves, Teyssier change sa formule. Jasmine est prête à tout pour que Cléo parte.

Jeudi 6 février 2025 (épisode 1106) : A L’institut, Billie tombe en disgrâce. De son côté, Maya se renferme. Les première année font un pacte.

Vendredi 7 février 2025 (épisode 1107) : Face aux élèves, Romain ne fait plus illusion. Malik se sent démuni. En cuisine, Teyssier revient aux classiques.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 3 au 7 février 2025

vidéo à venir

