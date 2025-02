The Voice du 22 février 2025 : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 4)

Publicité





The Voice du 22 février 2025 extrait vidéo – Place à la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 22 février 2025, extrait vidéo

Colette, doyenne de l’émission à 95 ans, illumine The Voice de sa joie et de son esprit vif. Elle a fait carrière en tant que compositrice et ce soir elle réalise son rêve en chantant aux auditions à l’aveugle ! Découvrez cette femme pétillante qui ne manquera pas de vous charmer !



Elle a 96 ans, et elle va réaliser son rêve : Participer à The Voice ! 🤩

Découvrez le portrait de Colette ✨

RDV Samedi pour les Auditions à l’Aveugle sur @TF1 et @tf1plus ✌️ pic.twitter.com/dAtf6QhTSI — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) February 19, 2025

Retrouvez la vidéo en entier sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de The Voice promet son lot de surprises et de nouveautés ! Sur les emblématiques fauteuils rouges, de grandes figures de la chanson française et internationale font leur apparition. Patricia Kaas et Zaz, deux artistes à la voix inimitable, rejoignent l’aventure pour partager leur passion et leur expertise. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi authentique et émouvant, prolonge son engagement. Et pour marquer les esprits, Florent Pagny signe un retour attendu, apportant avec lui son charisme et son immense expérience.

Avec ce quatuor de prestige, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents d’exception. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à vibrer au rythme de performances époustouflantes !

The Voice 2025, ça continue ce samedi 22 février 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.