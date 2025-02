Echappées Belles du 22 février : direction le Jura ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 22 février 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Jura grandeur nature » suivi de « Une échappée omanaise ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 22 février, à 21h – « Jura grandeur nature » (rediffusion)

Terre de champions de sports d’hiver, le Jura est aussi un terrain d’entraînement idéal pour skieurs amateurs et professionnels. Au-delà de ses pistes, il séduit par sa gastronomie, son patrimoine et son artisanat. Face à une nature parfois rude, les Jurassiens ont su tirer parti du climat et du relief pour valoriser leur territoire. Préservé du tourisme de masse, le Jura allie nature sauvage et authenticité. Jérôme Pitorin commence son voyage aux spectaculaires cascades du Hérisson.

Sujets : le Jura sauvage/Une terre de biathlon/Le Mont d’Or, un fromage d’hiver/Les jouets en bois, un savoir-faire » Made in Jura « /La Pesse, dans les Hautes-Combes, la vie sur le toit du Jura/Le forêt de demain.



Echappées Belles du 22 février à 22h30 – « Une échappée omanaise » (rediffusion)

Troisième plus grand pays de la péninsule arabique, Oman est un trésor caché entre mer et désert. Fier de sa biodiversité, il protège activement ses paysages variés : dunes, montagnes, wadis et palmeraies. Carrefour maritime entre l’Inde et l’Afrique depuis le IIIe millénaire av. J.-C., il cultive une riche tradition d’échanges.

À contre-courant de ses voisins du Golfe, Oman préserve son identité entre modération et ouverture. Mascate limite ses immeubles à neuf étages, et l’islam ibadite prône tolérance et coexistence religieuse. Ici, modernité et traditions se conjuguent harmonieusement, défiant le développement intensif.

