Un Si Grand Soleil du 12 février : la mort de Damien, Alain menacé (résumé épisode 1576 en avance)

Un si grand soleil du 12 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1576 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 12 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flore accompagne Damien au rendez-vous avec les italiens. Il prend une arme au cas où et demande à Flore de se tenir à distance. Personne ne doit la voir mais il restera dans son champs de vision.

Elise demande à Ludo et Tiago que quelqu’un aille faire des courses. Tiago et Ludo sont ailleurs… Tiago est très inquiet, Ludo lui assure que Damien n’irait pas si c’était dangereux. Il pense qu’il va juste ramener l’ordi et ça va aller. Mais Tiago ne le sent pas.



Au commissariat, Alex charie Thierry au sujet de Thaïs. Elise se pose des questions car Thierry a emmené son repas, elle ne l’imagine pas préparer ses petits plats. Elise pense qu’il est en couple mais Alex peine à y croire. Il pense qu’il a du retourner vivre chez sa mère. Pendant ce temps là, Thierry rejoint Thaïs en voiture, elle lui dit que ça sent bon et si c’est lui qui cuisine comme ça, il change de sujet. Il lui demande d’aller ailleurs que dans la zone prévue pour leur patrouille…

Flore observe le rendez-vous de Damien avec les italiens. Quand il dit qu’il n’a pas l’ordi avec lui, il sort son arme et un homme lui tire dessus ! Flore est anéantie, persuadée que Damien est mort. Les italiens trainent son corps et s’en vont. Flore rentre à la coloc, elle retrouve Tiago et Ludo. Flore annonce que Damien est mort, ils l’ont tué ! Ludo dit qu’il est peut être juste blessé, mais Flore pense qu’il est mort. Elle est inconsolable.

Thierry et Thaïs surveillent un mec, que Thierry pense pouvoir faire partie de la bande de voleurs de voiture qui sévit dans le quartier. Thierry décide d’intervenir et effectivement, l’homme entre dans une voiture pour la voler !

Flore ne comprend pas pourquoi Damien a sorti son arme. Elle reçoit un message, c’est les italiens qui veulent l’ordinateur ! Elle ne sait pas comment ils ont eu son numéro. Ludo file à la planque chercher l’ordinateur, Flore pense que ça va jamais s’arrêter.

Au commissariat, Elise félicite Thierry et Thaïs pour le flag de vol de voitures. Mais Elise rappelle à Thierry qu’il n’est plus sur l’enquête, c’est elle et Alex qui vont faire l’interrogatoire. Thierry est furieux, il prend sa pause et laisse Thaïs faire le pv d’arrestation.

Ludo retourne toute la planque à la recherche de l’ordinateur mais il ne trouve rien. Il appelle Flore, qui décide de bouger avec Tiago. Ils vont chez Alain et Elisabeth.

Elise dit à Becker que le voleur de voiture a balancé le propriétaire d’un garage, un certain Liam Roubiot. Thierry reproche à Becker de le laisser à l’écart, Elise assure qu’elle aussi ne trouve pas ça très juste. Becker met alors Thierry sur l’interpellation du garagiste. Thierry retrouve Suzanne de bonne humeur.

Flore parle à Alain et Elisabeth de la disparition de l’ordinateur, elle pense qu’ils vont s’en prendre à eux. Tiago avoue à Elisabeth qu’il ne ressent rien même si c’était son père. Elle pense que c’est normal, il est sous le choc. Flore pense qu’Alain avait raison, il fait appeler la police. Alain lui dit qu’il s’en occupe. Alain appelle Becker, il tombe sur sa messagerie et lui dit qu’il est en chemin pour le commissariat pour lui parler. Alain reçoit un appel, un inconnu lui déconseille d’aller voir les flics, sinon la prochaine balle sera pour sa fille ! Alain fait demi-tour.

