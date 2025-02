Les apprentis aventuriers du 11 février : qui a gagné l’Affrontement ? Réponse ! (résumé + replay épisode 12)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 12 du lundi 10 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Laurent les a réunis sur la plage. Zizou explique son abandon, Laurent l’accepte mais est déçu, il aurait pu aller plus loin.











Publicité





Ania accepte son sort mais elle est très déçue du choix de Zizou, qui est dépité et pleure. Colette avoue qu’elle se sent mal, elle aura donné une chance pour rien. Avec Enzo, ils se sont mis dans une situation compliquée pour eux !

Zizou et Ania s’en vont et Laurent fait une annonce importante aux autres équipes : suite à cet abandon, le duel n’aura pas lieu ! Ils devront participer à une épreuve qualificative pour l’Affrontement.

Dans la jungle, Jonathan se met les autres à dos : il refuse de partager des bananes qu’il a trouvé ! Eddy révèle à Hillary que Jonathan les a cachés… Hillary est déçue, elle a partagé ce qu’elle a acheté à l’épicerie ! Elle partage l’info avec Giovanni, qui est choqué et déçu.



Publicité





Laurent accueille les équipes pour l’épreuve qualificative pour l’Affrontement. Les finalistes sont là aussi. Laurent rappelle que Jean-Pascal et Delphine vont devoir choisir avec qui partager leur protection. Mais en attendant, place à l’épreuve. Il s’agit d’un jeu très simple, où la concentration prime ! Il faut tenir une balle sur un plateau au dessus de leurs pieds.

Enzo et Colette sont les premiers éliminés, Enzo n’avait aucune envie de quitter la jungle. Il fait mine de s’énerver contre Colette… Valentin et Perle sont éliminés à leur tour, sur stratégie commune avec Enzo. Jonathan et Joy suivent, eux aussi volontairement.

Kévin et Moon sont éliminés, ils sont très déçus. Et c’est finalement une victoire de Giovanni et Hillary ! Eddy et Anaïs sont déçus.

Place au choix de Jean-Pascal et Delphine : ils décident de protéger Jordan et Julie. C’est donc Maéva et Rémy qui vont à l’Affrontement face à Hillary et Giovanni.

SPOILER : qui a gagné l’Affrontement ?

On peut déjà vous révéler que dans le prochain épisode, c’est l’heure de l’Affrontement. Et c’est finalement Rémy et Maéva qui vont remporter l’épreuve ! Ils gardent donc leur place de finalistes sur la plage.

Les apprentis aventuriers, le replay du 11 février

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce mardi 11 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 12 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13.