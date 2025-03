Publicité





20h30 le samedi du 29 mars 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Il s’intitule « De Gloria Gaynor à Cyndi Lauper, des chansons qui nous libèrent ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 29 mars 2025 : De Gloria Gaynor à Cyndi Lauper, des chansons qui nous libèrent

« I Will Survive », interprétée par Gloria Gaynor, fait partie de ces chansons emblématiques qui nous insufflent une énergie incomparable. L’actrice Émilie Dequenne, récemment disparue, en avait offert une interprétation mémorable dans le film Pas son genre de Lucas Belvaux.

Si ces titres résonnent autant en nous et nous apportent tant de force, c’est aussi parce qu’ils reflètent, en filigrane, l’histoire et les épreuves traversées par leurs interprètes. L’émission 20h30 le samedi a ainsi élaboré une playlist spéciale : trois chansons, trois artistes, trois parcours marqués par l’émancipation et le courage, mettant à l’honneur Cindy Lauper, Gloria Gaynor et Tina Turner.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV